Aktivisté "vzali útokem" ambasády států G20, žádají podporu pro Hongkong

Protestující se rozdělili do tří skupin a dohromady navštívili 16 velvyslanectví včetně kanceláře EU v Hongkongu a diplomatické mise Argentiny, Austrálie, Kanady, Itálie, Japonska, Jihoafrické republiky, Ruska nebo Turecka.

U americké ambasády demonstranti předali petici žádající prezidenta Donalda Trumpa, aby se na summitu G20 zastal Hongkongu. Vyzvali ho, aby se při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem postavil za úplné zrušení kontroverzního návrhu zákona a zahájení nezávislého vyšetřování zásahu hongkongských policistů proti protestujícím při nedávných demonstracích.

Pochod se zastavil také u britské ambasády, kde jeden z účastníků držel nápis "Osvoboďte HK (Hongkong) od čínské kolonizace". Hongkong byl v minulosti kolonií Spojeného království, v roce 1997 se vrátil pod čínskou správu. Je veden podle principu jedna země, dva systémy a požívá určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomiky.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v úterý v parlamentu prohlásil, že Londýn zakáže prodej slzného plynu do Hongkongu, a žádal o vyšetření nedávných násilností.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes v reakci na jeho slova vyzval Británii, aby se nevměšovala do čínských vnitřních záležitostí.

New skills developed by #hongkong #antiELAB protesters: apart from using it to block pepper spray, umbrella could also be used to block the CCTVs outside police HQ / pics from fb #ExtraditionBil pic.twitter.com/oOLSFK2gCW