Japonsko se rázně vyjádřilo k brexitu

Kóno sdělil, že už teď některé japonské firmy kvůli nejisté budoucnosti přesouvají výrobu do jiných evropských zemí. "Ve Spojeném království je přes 1000 japonských společností, takže máme z brexitu bez dohody velké obavy," uvedl ministr během relace v japonské Ósace, kde se v pátek koná summit velkých světových ekonomik G20. Někteří japonští výrobci si podle Kóna nechávají dovézt díly z kontinentální Evropy a nový celní režim by mohl ohrozit jejich provoz.

Hunt i Johnson v minulosti uvedli, že jsou na postu premiéra připraveni vyvést Británii z Evropské unie případně i bez dohody. Kóno na ně při předchozích schůzkách apeloval, aby se od této varianty odklonili. Konečné rozhodnutí je na britské vládě, nicméně tvrdý brexit bude mít negativní dopad na vztahy mezi zemí a zahraničními firmami, včetně těch japonských, uvedl ministr.

Podle ministra je jakékoliv vyjednávání o volném obchodu mezi oběma zeměmi zastaveno až do doby, kdy Británie opustí EU. "Ať už vyhraje kdokoliv, ať už se kdokoliv stane novým lídrem Británie, doufám, že bude brát v úvahu zahraniční podniky v zemi," řekl Kóno. Tokio chce od britské vlády vědět, co má do budoucna očekávat, uvedl.

V rámci kampaně na lídra konzervativců Johnson uvedl, že s ním Británie unii opustí do 31. října, nicméně šance na brexit bez dohody je "milion ku jedné". Hunt by sice z EU bez dohody odešel, tuto variantu ale neupřednostňuje.