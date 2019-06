Summit G20: Obchodní a geopolitické napětí roste, varoval hned v úvodu Šinzó Abe

"Volný trh a otevřená ekonomika jsou klíčové pro zajištění míru a prosperity. Restriktivní a odvetná opatření v obchodních konfliktech neprospějí žádné zemi," prohlásil Abe s očividným poukazem na obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, během níž na sebe obě země od loňského roku vzájemně uvalují cla.

"Obchodní a geopolitické napětí roste," varoval Abe, podle něhož hrozí v důsledku sporů zpomalení globální ekonomiky. "Přeji si, aby země G20 daly jasně najevo odhodlání přispět k růstu," dodal.

