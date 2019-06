Trump se chce zase zastavit u Kim Čong-una, potřást mu rukou a říct: Hello(?)!

O možném překvapivém bodě svého dalšího programu dnes šéf Bílého domu informoval na twitteru. KLDR se k Trumpovu návrhu zatím nevyjádřila. Trump s Kim Čong-unem se spolu sešli naposledy letos v únoru v Hanoji.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!