Co Saúdové tají? Kvůli vraždě Chášukdžího byl rozruch na summitu G20

Chášukdží, který psal mimo jiné sloupky v americkém deníku The Washington Post, byl loni v říjnu zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Podle dosavadních zjištění ho zabilo speciální saúdskoarabské komando, když si na konzulátu chtěl vyřídit doklady pro chystanou svatbu s tureckou snoubenkou. Tělo Chášukdžího se nenašlo.

Erdogan dnes také řekl, že saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán musí odhalit Chášukdžího vrahy a nehledat pachatele jinde.

Americký prezident Donald Trump dnes v Ósace řekl, že vražda Chášukdžího je sice strašná věc, ale že na odpovědnost saúdskoarabského korunního prince bin Salmána nic neukazuje.

A meeting is taking place at the 2nd day of #G20 between HRH the Crown Prince and the US President Donald Trump @POTUS. #CrownPrinceAtTheG20Summit #G20Osaka pic.twitter.com/96J7vbWMDt