Tálibán: Nynější kolo mírových rozhovorů s USA je rozhodující

Hnutí Tálibán, které v roce 2001 svrhla mezinárodní koalice vedená Spojenými státy, bojuje proti cizím vojskům v Afghánistánu a snaží se svrhnout Západem podporovanou afghánskou vládu.

V Afghánistánu působí přibližně 20.000 zahraničních vojáků, převážně amerických, jako součást mise NATO. Většinou pomáhají nebo radí afghánským silám, někteří američtí vojáci však provádějí i protiteroristické operace.

The current Military situation in #Afghanistan, shows #Taliban are Spread throughout the Country. However, overall #Afghan Government has Control over more territory of the country. pic.twitter.com/zd2mOIeFID