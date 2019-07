Pravda o KLDR: Proč je Kim Čong-un sadistický diktátor?

Novinářka v rozhovoru pro server Vox uvedla, že se současný vůdce snaží stylizovat do postavy zakladatele KLDR, Kim Ir-sena. Důvodem je, že i lidé, kteří z KLDR uprchli, vzpomínají na dobu, kdy vládl zakladatel KLDR jako na zlaté období, kdy země měla mnoho spojenců a její ekonomika byla na tom lépe než ta jihokorejská (až do roku 1975).

Současný diktátorský vůdce KLDR právě na rozvoj ekonomiky dává značný důraz. Dle novinářky to není proto, že by se staral o lidi, ale protože si tím chce zajistit jejich podporu. Udržení moci je myšlenka, se kterou vstává i usíná, tvrdí Fifieldová, autorka knihy o Kim Čong-unovi, nazvané Velký nástupce: Tajný vzestup a vláda Kim Čong-una (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un).

Informace o zemi nelze získat od občanů, kteří v ní zrovna žijí, protože těm hrozí, že by je někdo mohl odposlouchávat a že by mohli skončit i se svými rodinami v pracovních táborech. Fifieldová se je proto nikdy nepokusila kontaktovat, aby je nevystavila riziku. Své informace o pravém životě v KLDR tak získává od lidí, co uprchli do Laosu, Japonska či Tchaj-wanu.

Novinářka však v rozhovoru pro server Japan Times upozorňuje, že se jí nepovedlo najít nikoho, kdo byl v severokorejských převýchovných táborech, což ukazuje, že Kim Čong-un značně posílil kontrolu v zemi.

Podle Fifieldové Západ vnímá severokorejského diktátora jako směšnou figurku, on sám však je velmi chladně a strategicky myslící muž, který je ochoten učinit cokoliv, aby udržel sám sebe a svou rodinu u moci. Dle ní to lze částečně přisoudit jeho pobytu ve Švýcarsku, když byl ještě jako dítě.

Kim Čong-un zde měl zjistit, že kdyby nebylo jeho rodiny a totalitního systému, odkud vzešel, byl by v podstatě „nikdo“. Jeho současné úsilí není o ničem jiném než zajistit, aby byl všemi brán jako „někdo“ a nikde jím nemůže být než v KLDR, upozorňuje novinářka.