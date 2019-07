V Indii se protrhla přehrada. Voda smetla sedm vesnic, pátrá se po obětech

Přehrada Tivare v okrese Ratnagiri se protrhla v úterý pozdě večer a voda smetla více než deset domů. Záchranné týmy dnes nalezly sedm těl a pátrají po pohřešovaných.

#WATCH: Tiware dam in Ratnagiri was breached earlier today. 6 bodies have been recovered till now. Rescue operations continue. 12 houses near the dam also washed away. #Maharashtra pic.twitter.com/mkgLaruaau