Indická sedmitisícovka se vybrala krutou daň, vojáci přepravují těla mrtvých horolezců

Kontakt s osmičlennou skupinou, v níž byli čtyři Britové, dva Američané, Australanka a indický průvodce, byl přerušen 26. května. V oblasti, kterou horolezci procházeli, spadla 27. května lavina. Sedm těl bylo nalezeno na konci června.

#NandaDevi rescue mission: 04 deadbodies of mountaineers brought from Base Camp-1 by @ITBP_official personnel on @IAF_MCC chopper to #Munisyari other 03 also shortly today (out of total eight, one still missing) pic.twitter.com/y4FzCgLHUU