Vážná roztržka kvůli Hongkongu: Britský ministr se pustil do Číny, ta mu to nedarovala

Nepokoje v Hongkongu, který se v roce 1997 vrátil pod čínskou správu, spustil kontroverzní návrh zákona umožňující vydávání osob k trestnímu stíhání do pevninské Číny. Peking při přebírání správy od Británie slíbil, že dosavadní hospodářský a politický systém ponechá 50 let beze změny podle zásady "jedna země, dva systémy". Mohutné demonstrace vyvrcholily v pondělí, kdy skupina protestujících vnikla do budovy místního parlamentu a poničila ho.

"Velká Británie v roce 1984 podepsala mezinárodně závaznou právní dohodu, která v rámci pravidla 'jedna země, dva systémy' zakotvuje základní práva pro obyvatele Hongkongu," uvedl v úterý Hunt. "Pokud nebude tato mezinárodně závazná dohoda dodržována, přinese to závažné následky," řekl televizní stanici BBC. Hunt zároveň odsoudil násilí na obou stranách.

zdroj: YouTube

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes v reakci prohlásil, že za britské koloniální správy místní obyvatelé žádná práva neměli a "nebývalé demokracie a svobody" se dočkali až po přechodu pod čínskou správu. Podle čínsko-britské deklarace o Hongkongu z roku 1984 už nemá Británie vůči své bývalé kolonii žádnou odpovědnost a to, co se děje v Hongkongu, je vnitřní záležitost Číny, dodal mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Podle listu People's Daily právní řád neznamená, že by se hrstka "extremistů" mohla uchýlit k násilným trestným činům, které poničí reputaci Hongkongu jakožto centra mezinárodního obchodu. Město podle vládního listu v době globální ekonomiky a sílící konkurence "neunese nepokoje a napětí". Peking násilí označil jako "nepokryté zpochybnění" modelu "jedna země, dva systémy".

Místní policie dnes zatkla osm lidí za to, že na internetu zveřejnili osobní údaje policistů. Policistům a jejich rodinám bylo vyhrožováno, řekl policejní komisař Mohammed Swalikh. Nevyloučil, že budou zatčeni další lidé.

Osobní údaje policistů se na internetu objevily v minulých týdnech, kdy lidé v ulicích protestovali proti vládě i policii, která 12. června proti demonstrujícím použila gumové projektily a slzný plyn.