Kvůli protestům v Hongkongu zadrženo přes 20 lidí. Násilí podněcuje Británie, tvrdí Čína

Vedle 31letého muže, který byl ve středu zadržen kvůli tomu, se proniknul do parlamentu a poničil jeho budovu, policie zadržela dalších 12 lidí kvůli narušení ceremonie z téhož dne k připomínce 22. výročí přechodu Hongkongu pod čínskou správu. Dalších devět lidí policisté zadrželi kvůli podezření, že na internetu zveřejnili osobní údaje tisíce policistů a jejich rodin.

Nepokoje v Hongkongu začaly kvůli kontroverznímu návrhu zákona, který umožňuje vydávat lidi k trestnímu stíhání i do pevninské Číny.

"Velmi se obávám toho, že masivní zatýkání protestujících by mohlo vyvolat značně negativní pocit u mladých," uvedla zákonodárkyně Claudia Moová. "Mohlo by se to zhoršit," dodala.

7.1 Protest

When the press interviewed a young girl why she went back to the legco chamber, her answer made the journalist cried.

These protesters, being in danger, still decided to save their comrades.#FreedomHK #HongKongProtest #antiELAB #NoExtraditionToChina #ExtraditionLaw pic.twitter.com/hQ9tbWFENV