Čína testuje děsivé rakety, jsou schopny zničit nejsilnější zbraň na světě

Číně měla otestovat balistické střely Dong Feng 21 (DF-21D) a Dong-Feng 26 (DF-26) v sporném Jihočínském moři. Zbraně jsou podle serveru National Interest schopny zničit nejsilnější zbraně světa, letadlové lodě. Na základě dvou zdrojů z americké armády to uvedla stanice NBC News. Čínská armáda i ministerstvo obrany odmítly testy potvrdit.

Americké loďstvo je sice přítomno v oblasti, nenacházelo se však v blízkosti testovací zóny a nebylo tak střelami ohroženo, tvrdí zdroje. Čínské aktivity však označily za „znepokojivé.“

„Samozřejmě, že Pentagon si je vědom čínského vypuštění raket z člověkem utvořených konstrukcí v Jihočínském moři v blízkosti Spratlyových ostrovů,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva obrany, Dave Eastburn. „Nebudu mluvit jménem všech suverénních národů v regionu, ale jsem si jistý, že souhlasí s tím, že chování Číny je v rozporu s jejím tvrzením, že chce do regionu přinést mír, a očividně akce jako toto jsou donucovacími akty, které mají zastrašit ostatní [jihočínské] nárokovatele,“ dodal Eastburn.

Spratlyovy ostrovy jsou nárokovány Vietnamem. Na další ostrovy a oblasti Jihočínského moři si činí nárok další země, např. Filipíny, Malajsie či Tchaj-wan. Čína považuje takřka celou oblast, kde každý rok námořní obchod vynese 5 biliónů dolarů, za svou.

Zvláštní napětí vzbuzují jí vybudované umělé ostrovy, na které přesouvá balistické střely. Čína má mít 27 takovýchto předsunutých základen. V květnu minulého roku Čína na tři tyto opevněné ostrovy západně od Filipín dodala protilodní střely a raketové systémy země-vzduch.

USA Číně vyčítají militarizaci oblasti. Čína z téhož obviňuje USA, která dle ní narušuje v Jihočínském moři její suverénní vody. USA do oblasti pravidelně posílají své lodě. V červnu jedna z největších vojenských lodí USA, letadlová loď USS Ronald Reagan, ve spolupráci s chloubou japonského námořnictva, vrtulníkovým torpédoborcem JS Izumo, uspořádala společné vojenské cvičení v Jihočínském moři.

Čína v posledních letech výrazně investuje do své flotily. Momentálně staví více lodí než USA a má jich víc. Nicméně, většina z nich je menšího typu, které USA ani nepočítají při hodnocení vojenských kapacit svého námořnictva.

USA mají stále vládnou mořím se svými robustními letadlovými loďmi nejmodernějšího typu. Čína se je snaží dohnat, momentálně má však pouze jednu letadlovou loď založenou na staré ruské verzi, modernější verzi však staví. Podle neoficiálních údajů pracuje i na další letadlové lodi nové generace.

Pokud by došlo k námořní válce mezi USA a Čínou, analytici jsou přesvědčeni, že technická vyspělost a větší střelecké kapacity amerických letadlových lodí by USA zajistili vítězství. Podle dle serveru Business Insider by však Čína mohla mít v případném vojenském střetu výhodu v delším doletu jí vyvíjených supersonických střel.

Čína považuje silné námořnictvo za otázku národní bezpečnosti. Bývalý čínský admirál Wu Šeng-li, který je považován za architekta modernizace čínského námořnictva, poukázal, že ty nejnebezpečnější a nejúspěšnější invaze zahraničních sil do Číny byly ty z moře. Čína se pokouší zabránit tomu, aby se to znovu opakovalo.