Strach v Hongkongu: Sebevraždy kvůli protestům vzbuzují velké obavy

Její přátelé uvedli, že nechala vzkaz na rozloučenou, ve kterém žádala stažení kontroverznímu návrhu zákona, který by umožnil vydávání osob podezřelých z trestného činu do pevninské Číny. Napsal to zpravodajský server Sky News.

Smrt mladé ženy je jednou ze čtyř sebevražd, které byly v Hongkongu spáchány během posledních tří týdnů a našel se při nich vzkaz či odkaz na nynější politickou krizi.

"Připadám si bezmocný. Nevím, proč to udělala, proč si vzala život," řekl její šestadvacetiletý přítel Dennis. "Cítím lítost a jen doufám, že se o něco podobného nepokusí další obyvatelé Hongkongu.

Sebevraždy kvůli protestům v Hongkongu vzbuzují obavy | foto: Profimedia

Na smutečním shromáždění na místě, kde žena zemřela, se sešli k modlitbě sousedé i cizí lidé. Přinášeli květiny, které pokládali kolem blikajících čajových svíček. Truchlení je v Hongkongu tradičně soukromou záležitostí, tyto sebevraždy ale vyvolaly veřejné projevy smutku. Někteří začali obětem říkat "mučedníci", protože podle nich zemřeli za svou věc.

Patnáctého června se skokem z budovy nedaleko hongkongského parlamentu zabil pětatřicetiletý muž ve žluté pláštěnce. Policie se mu snažila sebevraždu několik hodin rozmluvit, ale marně.

Jeho žlutý plášť s nápisem "Carrie Lamová vraždí Hongkong" - odvolávající se na správkyni Hongkongu - se stal symbolem protestů. Objevuje se na uměleckých dílech a plakátech podporujících protesty a lidé jeho kopie nosí v ulicích během demonstrací a pochodů.

Podle hongkongských psychologů jde o znepokojivou situaci. Pokud se nenajde nějaké řešení, obávají se, že mohou následovat další sebevraždy napodobující tyto "mučedníky".

"Myslím, že je to asi poprvé, co jsme v Hongkongu svědky něčeho takového," říká doktorka Eliza Cheungová, klinická psycholožka pracující pro hongkongský Červený kříž. "Dělá nám starosti glorifikace smrti některých protestujících, především na sociálních sítích. To by mohlo představovat rizikové faktory zejména pro ty, kdo už mají nějaké psychické problémy," dodala.

Podle odborníků mívá sebevražda jen zřídka jediný spouštěč, jediná událost by proto neměla být vnímána jako příčina komplikovaného problému. Není ovšem pochyb o tom, že hongkongské protesty představují pro obyvatele značnou psychickou zátěž.

Krizová linka, kterou provozuje nezisková organizace The Samaritan Befrienders, zaznamenala v souvislosti se zákonem o vydávání nárůst počtu hovorů. Od března do konce května přijali jen osm volání. V červnu se jejich počet zvýšil na 36 a během prvních pěti červencových dní už jich bylo 18. Obdobná služba provozovaná Červeným křížem přijala od 12. června do 3. července 99 telefonátů.

Mezi volajícími jsou mladí i staří, znepokojení rodiče, frustrovaní demonstranti a demoralizovaní policisté. Zdá se, že před stresem není nikdo imunní a vedoucí The Samaritan Befrienders Robert Wong varoval, že Hongkong může být na pokraji krize mentálního zdraví.

"Bez ohledu na to, zda jste pro, nebo proti, nejde o problém jednoho nebo dvou dnů. Bude to dlouhodobá záležitost, o níž se bude diskutovat a o kterou se budou lidé hádat. A pokud tady budeme mít dál tohle napjaté, emotivní období, pak to pro všechny v Hongkongu rozhodně bude psychická krize," řekl Wong.