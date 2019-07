Tisíce podezřelých vražd. OSN bude vyšetřovat Filipíny za protidrogové tažení

Návrh rezoluce, který předložil Island, podpořilo při dnešním hlasování 18 zemí, 14 bylo proti a 15 se hlasování zdrželo. Čtyřicet sedm členských států Rady OSN pro lidská práva jedná od 24. června na třítýdenním zasedání v Ženevě.

V rezoluci přijaté Radou OSN pro lidská práva se uvádí, že "od zahájení protidrogového tažení na Filipínách v polovině roku 2016 se objevily tisíce obvinění z vražd údajných drogových překupníků a narkomanů".

Rada OSN pro lidská práva v rezoluci vyzývá vládu v Manile, aby "podnikla veškerá nutná opatření s cílem předejít mimosoudnímu zabíjení a mizení občanů a pohnala lidi odpovědné za tyto zločiny k soudu". Rada také žádá filipínskou vládu, aby spolupracovala s Úřadem vysoké komisařky OSN pro lidská práva a umožnila v zemi návštěvy expertů OSN.

Komplexní zprávu o situaci lidských práv na Filipínách má vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová podat do června 2020, uvádí se v dokumentu. Filipínský vyslanec Evan Garcia prohlásil, že rezoluce se zakládá na falešných obviněních a že jeho země ji odmítá.

