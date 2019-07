Novozélanďané začali odevzdávat nově zakázané zbraně, odkup přijde na miliardy

Nová právní úprava zakazuje vlastnit poloautomaty nebo brokovnice, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pět střel.

Odkup bude trvat až do konce roku a vláda na něj vyčlenila 208 milionů novozélandských dolarů (3,2 miliardy Kč).

zdroj: YouTube

Podle policejní zprávy bylo dnes mezi ty, kdo se zbraní vzdali, rozděleno přes 433.000 novozélandských dolarů (6,6 milionu Kč). Policejní zástupce Mike Johnson v prohlášení ocenil přístup veřejnosti. "Lidé se do toho procesu dnes opravdu zapojili, máme pozitivní reakce," sdělil.

Jeden z těch, kdo svou zbraň přinesl, sdělil, že je spokojen, protože za poloautomat dostal 13.000 novozélandských dolarů, což je ekvivalent 197.600 korun. "Vůbec jsem si nemyslel, že to bude poctivé, a moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale dopadlo to dobře a řeší to (úřady) dobře," citoval tohoto majitele bez udání jména list The New Zealand Herald.

Mezi občany pětimilionového Nového Zélandu je podle odhadů 1,5 milionu střelných zbraní a země se tak řadí v ohledu vyzbrojení civilistů na 17. místo na světě.