Nálety Číňanů na bezcelní obchody? V Hongkongu doutná další konflikt

Už měsíc se navíc v Hongkongu protestuje proti návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Na některých z těchto minulých protestů bylo podle organizátorů více než milion lidí.

Dnešní akce se konala v pohraniční zóně, kde se v poslední době zmnohonásobil počet obchodů. Podle organizátorů protestu jsou na místních úřadech pročínští radní, kteří nad tím, co kritici označují za paralelní obchodování, přivírají oči.

Z dnešní akce jsou hlášeny střety policistů s demonstranty. Policie proti nim použila pepřový sprej i obušky, lidé na svou obranu vytáhli deštníky. Na některých místech si také postavili barikády.

Policisté vztyčili červené varovné prapory a vyzvali přítomné, aby se rozešli. Tuto výzvu vysílala také televize. Organizátoři oznámili, že pochodu se zúčastnilo na 30.000 lidí. Úřady při minulých protestech vždy hlásily účast nižší než byly údaje organizátorů.

Leung Kam Shing, který dnešní pochod svolal, řekl, že v minulých šesti letech se například počet obchodů s kosmetikou v zóně znásobil 46krát, počet drogerií dvakrát. "Podle našeho červnového zjištění je zde 143 obchodů s kosmetikou, 122 obchodů umožňujících paralelní obchodování a 62 drogerií," řekl. Číňané přejíždějí hranici, nakupují v bezcelním pásmu množství zboží a odvážejí si je do Číny k novému prodeji.

Peaceful protests turned into Police clashes with protesters in New Territories Sheung Shui today.#HongKong #sheungshui pic.twitter.com/voNdVQ6fCv