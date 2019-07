Protičínské nepokoje v Hongkongu nepolevují, do ulic vyšly tisíce lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Hongkongu se dnes koná další protest proti návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Sešlo se na něj podle agentury AP až 10.000 lidí, kteří míří ze stadionu do centra čtvrti Sha Tin. Protest se koná po sobotním pochodu v obchodní části Hongkongu na hranici s Čínou, který provázely násilnosti.