Monzunové povodně spláchly část Nepálu, desítky mrtvých. Má být ještě hůř

V Nepálu jsou zablokovány některé silnice a strženy komunikační věže. Podle policie je mezi mrtvými 18 žen a 25 mužů. Lijáky trvají od čtvrtka ve 25 okresech převážně ve střední části Nepálu. Zatopeno je na 10.000 domů a policisté museli zachraňovat 1100 lidí. Do záchranných a pátracích operací bylo nasazeno 27.000 policistů v celé zemi.

Monsoon 2019 deluge

The monsoon arrived late, but when it did it burst with vengeance. Eastern #Nepal has got 500mm of #rain since Thursday, Simara received 300mm just on Friday alone, and #Kathmandu got 150mm in 12 hours on Friday.

