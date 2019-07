Technický zádrhel. Pompézní start indické sondy k Měsíci se odkládá

Sondu Čandrájan-2 má do vesmíru vynést indická raketa GSLV Mk.3, která má za sebou tři starty, z nichž každý byl úspěšný. Se sondou se chce Indie pokusit o měkké přistání na měsíčním povrchu, což zatím dokázaly jen tři země - USA, Rusko a Čína.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.