Trump pobouřil celý svět, řízný vzkaz přišel i z Nového Zélandu

Všechny jsou americké občanky, tři z nich rodilé, jedna se narodila v Somálsku, ale do USA ji přivezli, když jí bylo deset let.

"Já se obvykle do politiky ostatních nevměšuji, ale je zjevné, že mnoha lidem je naprosto zřejmé, že s ním (Trumpem) vůbec nesouhlasím. My si na Novém Zélandu myslíme, že náš parlament musí být zastupitelský. Musí reprezentovat Nový Zéland, musí odpovídat jeho kulturní paletě a etnickým rozdílům. Nikdy nelze soudit původ člověka a vyvozovat z toho jeho právo působit jako člen parlamentu," sdělila Ardernová v rozhovoru se stanicí Radio New Zealand.

Už v pondělí se proti Trumpovým výrokům vyjádřila britská premiérka Theresa Mayová a označila je za nepřijatelné. Kanadský premiér Justin Trudeau řekl, že takto se v Kanadě věci nedělají. "Kanaďan je Kanaďan je Kanaďan," řekl.

Hunt on Trump tweet, agree it's unacceptable? 'yes I do. I have 3 half Chinese children and if anyone ever said to them go back to China I would be utterly appalled'