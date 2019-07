USA a Jižní Korea plánují obsadit KLDR? Pchjongjang vyvádí kvůli vojenským manévrům

Americký prezident Donald Trump oživil koncem června diplomatické styky mezi KLDR a USA, když se nečekaně sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v Pchanmundžomu v demilitarizovaném pásmu na hranicích Severní a Jižní Koreje. Podle Trumpa se oba státníci přitom domluvili na obnovení rozhovorů poté, co jejich únorový summit v Hanoji skončil předčasně a bez dohody.

Mluvčí severokorejského ministerstva zahraničí ale obnovení dialogu mezi Washingtonem a Pchjongjangem dnes zpochybnil. Podle něj jsou vzájemná jednání ohrožena, protože Spojené státy se chystají porušit slib nepořádat společná vojenská cvičení s Jižní Koreou, která KLDR označuje za nácvik invaze.

Trump na prvním summitu s Kimem loni v Singapuru slíbil Pchjongjangu bezpečnostní záruky a pozastavení velkých společných vojenských cvičení s Jižní Koreou; Kim tehdy uvedl, že KLDR bude pracovat na "úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova". Washington a Soul od té doby pořádají pouze společná vojenská cvičení menšího rozsahu.

"Zatímco se připravují pracovní rozhovory mezi Severní Koreou a Spojenými státy dohodnuté na summitu v Pchanmundžomu, USA se chtějí zúčastnit (společného) vojenského cvičení (s Jižní Koreou). Pokud se to stane, pracovní rozhovory to zasáhne," uvedl mluvčí severokorejské diplomacie v prohlášení citovaném oficiální tiskovou agenturou KCNA.

"Je zřejmé, že manévry jsou nácvikem na válku s cílem vojensky obsadit naši republiku při překvapivém útoku," podotkl mluvčí.

Trump podle něj na schůzce s Kimem minulý měsíc tvrdil, že manévry s Jižní Koreou zůstanou pozastaveny. "USA neplní své vlastní sliby, a naše odhodlání držet se dohody tak slábne," dodal.

