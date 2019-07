V Číně vyšetřují známého spisovatele, prý ohrozil bezpečnost. Austrálie je rozhořčena

Třiapadesátiletý autor špionážních románů a vlivný politický komentátor Jang Cheng-ťün pracoval v minulosti na čínském ministerstvu zahraničí, později ale z vlasti odešel a získal australské občanství. Letos 19. ledna byl Jang zatčen na letišti v čínském Kantonu (Kuang-čou), kam přiletěl se svou manželkou a 14letou nevlastní dcerou, s nimiž v posledních letech žil ve Spojených státech.

Jangův právník Mo Šao-pching, který žije v Pekingu, ve středu uvedl, že Jangova manželka dostala zprávu, podle níž ministerstvo státní bezpečnosti převezlo spisovatele do vazební cely.

V uplynulém půlroce byl Jang držen pod dohledem čínských úřadů na tajném místě. Podle agentury AP takovéto zadržování může zahrnovat mučení ve formě odpírání spánku, připoutání k židli či naopak nuceného stání bez možnosti se posadit.

Australské ministerstvo zahraničí dnes vyjádřilo nad případem znepokojení. "Australská vláda je hluboce zklamána tím, že australský občan a akademik Jang Cheng-ťün... byl v Číně převezen do vazební cely," uvedla v prohlášení šéfka australské diplomacie Marise Payneová.

"Australská vláda je vývojem v případu australského občana znepokojena a požádala o vysvětlení důvodů Jangova zadržování. Pokud je zadržován za své politické názory, pak by měl být propuštěn," dodala.

Australský spisovatel čínského původu pravidelně píše blog, který se věnuje citlivým otázkám demokracie v Číně. V posledních letech ve svých článcích rovněž obviňoval Čínu z vměšování do vnitřních záležitostí Austrálie.

Profesor čínských studií na technické univerzitě v Sydney Feng Chongyie, který je Jangovým přítelem, v minulosti označoval Jang Cheng-ťüna za jednoho z nejvlivnějších čínských blogerů, zejména u politických témat. Jeho blog měl prý miliony návštěvníků.

Australian writer #YangHengjun, who’s in a Chinese prison, looks set to be charged ⁦. From ⁦@abcnews⁩ ⁦@billbirtles⁩ https://t.co/6dN2OWb4U8