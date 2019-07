Brutální útok na nádraží v Hongkongu: Dav maskovaných mužů mlátil cestující, 45 zraněných

Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět muži v bílých tričkách útočící na lidi na nástupištích a ve vagonech.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO