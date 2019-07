Kim Čong-un provedl inspekci nové ponorky. Je obrovská, mohla by nést rakety

Kim prověřil data týkající se operačních schopností plavidla i bojové zbrojní systémy ponorky, která byla postavena pod jeho "speciálním dohledem", napsala oficiální severokorejská tisková agentura KCNA.

Two high resolution images released by KCNA of the new submarine. #NorthKorea pic.twitter.com/dcMhypnte4