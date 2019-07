Za násilím a chaosem v Hongkongu stojí USA? Čína vznesla vážné obvinění

Vysoký představitel hongkongské policie Chan Tin-chu uvedl, že muži ve věku od 24 do 45 let byli zadrženi kvůli "nezákonnému shromažďování" a jsou vyšetřováni ohledně účasti na útoku z nedělního večera. "Někteří mají spojitost s triádami. Domnívám se, že brzy budou zatčeni další," prohlásil Chan.

Desítky bíle oblečených mužů vyzbrojených kovovými a dřevěnými holemi vtrhly v neděli večer na vlakové nádraží v hongkongské čtvrti Yuen Long a zaútočily na protivládní demonstranty a další civilisty. Útok nastal kolem 22:30 místního času (16:30 SELČ), několik hodin po protivládní demonstraci v centru Hongkongu, kterou se policie snažila rozehnat slzným plynem a střelbou gumovými projektily.

zdroj: YouTube

Prodemokratičtí aktivisté a poslanci obvinili policii, že na místo dorazila pozdě a násilnostem jen přihlížela. Někteří dokonce naznačili, že se hongkongská policie spřáhla se zločinci, aby demonstranty zastrašila.

Účastníci masových demonstrací již několik týdnů v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny.

Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Podle organizátorů se nedělního protestního pochodu zúčastnilo 430.000 lidí, policie účast odhadla jen asi na třetinu tohoto počtu.

Čína dnes z násilí v Hongkongu obvinila Spojené státy. "Vidíme, že za těmito incidenty stojí američtí představitelé," prohlásila na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. "Mohli by tito představitelé říci světu, jakou roli zde hrají a co je jejich cílem?" dodala.