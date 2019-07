Čína zveřejnila vojenskou strategii: Je připravena zaútočit na Tchaj-wan, kritizuje USA

Za jeden z hlavních úkolů bílá kniha označuje snahu zrušit nezávislost Tchaj-wanu a bojovat s údajnými odštěpeneckými silami v Tibetu a v západní provinci Sin-ťiang.

Mluvčí ministerstva obrany v komentáři k dokumentu řekl, že hrozba tchajwanského separatismu roste, a varoval, že každého, kdo bude usilovat o nezávislost Tchaj-wanu, čeká nezdar.

As #JFDS2019 comes to a close, our determination to promote #Taiwan on the international stage has grown even more. Taiwan is an irreplaceable member of the international community, & we will continue to contribute to global freedom, democracy & sustainable development. pic.twitter.com/q0B657YRLm