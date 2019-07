Čína už má dost rebelujícího Hongkongu. Můžeme vyslat armádu, hrozí Peking

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínská centrální vláda dnes upozornila, že čínská armáda by mohla být vyslána k potlačení demonstrací v poloautonomním Hongkongu. Informoval o tom list The Daily Telegraph, podle nějž jde o první takové prohlášení Pekingu od začátku protestů obyvatel Hongkongu proti zákonu, který by umožňoval vydávání lidí obviněných z trestných činů do pevninské Číny. Čínští vojáci by mohli být v Hongkongu nasazeni na žádost tamní vlády, v níž převládají přívrženci Pekingu.