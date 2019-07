Čína nikdy nepoužije jaderné zbraně jako první, tvrdí v novém dokumentu. USA takové prohlášení nemají

Čínské ministerstvo obrany vydalo ve středu očekávaný „bílý papír“, ve kterém stanovuje svoji politiku národní bezpečnosti. Čína se v něm zavazuje, „k nukleární politice ne prvního použití nukleárních zbraní kdykoli a za jakýchkoli okolností“ a k tomu, že nebude „bezpodmínečně“ používat jaderné zbraně proti státům, které je nemají.

„Čína se nezúčastňuje žádných závodů v jaderném ozbrojování s žádnou jinou zemí a udržuje své jaderné schopnosti na minimální úrovni požadované pro národní bezpečnost. Čína sleduje jadernou strategii sebeobrany, jejímž cílem je udržet národní strategickou bezpečnost tím, že ostatní země odradí od používání nebo hrozby používání jaderných zbraní proti Číně,“ píše se v dokumentu.

Gregory Kulacki, expert na jaderné zbraně z neziskové organizace Union of Concerned Scientists (Unie znepokojených vědců), upozorňuje, že Čína nemá jadernou strategii „eskalace k deeskalaci“. Takovou strategii vyznává Rusko, které dle odborníků používá taktických jaderných zbraní k tomu, aby odvrátilo možnost vypuknutí většího jaderného konfliktu.

The National Interest upozorňuje, že USA nemají závazek ne prvního použitého nukleárních zbraní. „Udržení určitého stupně nejednoznačnosti a opuštění od politiky ne prvního použití utváří nejistotu v mysli potenciálních protivníků a posiluje odrazování od agresivity tím, že zajišťuje, aby protivníci nemohli předvídat, jaké konkrétní kroky povedou k americké jaderné reakci," uvedl Pentagon.

Čína v bílém papíru též tvrdí, že „obhajuje konečný úplný zákaz a důkladné zničení jaderných zbraní.“ USA ji však kritizují, že ačkoliv podepsala různé mezinárodní dohody o nukleárních zbraní, nepodepsala žádnou, ve které by se zavázala k limitaci počtu nukleárních zbraní jako je Nová dohoda o snižování počtu strategických zbraní START.

USA proto chtějí uzavřít novou dohodu o snižování počtu strategických zbraní, která by kromě USA a Ruska zahrnovala i Čínu. Ta však zatím nevykazuje ochotu se k takové dohodě přidat.

Nová dohoda START by měla končit v roce 2021. USA by do té doby k ní chtěly přizvat Čínu. Podle některých odborníků však Čína slouží jako výmluva, aby USA se mohly ze smlouvy vyvléknout. Podle nich v to má ruku poradce prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost, „jestřáb“ John Bolton, který bývá za klíčového člověka stojícího za Trumpovým rozhodnutím odstoupit z smlouvy USA s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

Podle Kulackiko je jaderný program Číny „poměrně skromný“ a je určen převážně k tomu, aby odradil USA od použití nukleárních zbraní z obavy, že Číny by se mohla uchýlit k odvetnému jadernému úderu.

Podle Iniciativy jaderného ohrožení čítá arsenál Číny asi 260 hlavic, z toho má být asi 160 rozmístěných a připravených k použití. Pro srovnání, Rusko má asi 4 350 jaderných hlavic a Spojené státy 4 670.