Kábul zasáhla série smrtících explozí. Počet obětí roste, jsou mezi nimi i děti

"Nejprve vybuchla bomba upevněná magnetem na minibus, pak se odpálil sebevražedný atentátník poblíž místa útoku na autobus a při třetí explozi odpálili neznámí útočníci," uvedl Rahímí. "Počet mrtvých ze všech třech explozí se může dále zvyšovat," dodal.

Autobus, který byl zasažen jako první, převážel zaměstnance ministerstva hornictví a ropného průmyslu. Při explozi zahynulo pět lidí a deset utrpělo zranění. Rahímí sdělil agentuře AFP, že mezi oběťmi jsou i ženy a děti. Očitý svědek řekl Reuters, že vozidlo začalo hořet a na místě leželo několik mrtvých a raněných.

