V Kábulu se ozvala mohutná exploze. Jeden mrtvý, mezi zraněnými je exministr

Při útoku zahynul nejméně jeden člověk a 13 dalších bylo zraněno, podle agentury Reuters je mezi zraněnými i Sálih. Incident se odehrál v první den kampaně před prezidentskými volbami.

Podle mluvčího ministerstva vnitra po výbuchu do kanceláře vnikli ozbrojení muži. Exploze se ozvala odpoledne místního času poblíž sídla hnutí založeného Sálihem.

#Breaking - Explosion reported in #Kabul, apparently near Hangarha Circle in PD4. Details to follow. pic.twitter.com/lx7WRxURfa