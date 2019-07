Protest v Hongkonu se vyostřil, policie použila i gumové náboje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté v Hongkongu dnes vypálili dvě salvy gumových projektilů do účastníků protestu na severozápadě města. Na svém webu to oznámil místní list The Standard. Lidé dnes vyšli znovu do ulic tohoto města pod čínskou správou, aby protestovali proti brutalitě zásahů při minulých protestech. V sobotu i dnes je policie rozháněla slzným plynem.