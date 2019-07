Teror v Kábulu: 20 mrtvých při útoku na ústředí afghánského exministra

Sálih, který bude v zářijových volbách po boku prezidenta Ašrafa Ghaního kandidovat na funkci prvního viceprezidenta, údajně vyvázl s lehkým poraněním. Kdo za útokem stojí, není zatím jasné.

Footage shows the aftermath of a heavy blast in #Afghanistan's capital #Kabul pic.twitter.com/pXgwgNgH1G