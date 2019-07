OSN se zhrozila. USA a spojenci zabili v Afghánistánů víc civilistů než islamisté

Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) ve své zprávě upozorňuje, že při operacích afghánské armády a zahraničních jednotek proti povstalcům umírají civilisté čím dál častěji. Jedná se například o letecké útoky, pozemní boje a noční razie v úkrytech ozbrojenců, kteří se velmi často úmyslně skrývají mezi civilním obyvatelstvem.

1,366 civilians killed in the #Afghanistan conflict in the first half of 2019. Pro-Govt Forces responsible for 717 deaths, Anti-Govt Elements (Taliban, ISKP & others) responsible for 531 deaths. #ZeroCivilianCasualtiesNow

