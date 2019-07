Kyrgyzstán dupe po lidských právech. Nepohodlný novinář Askarov si odpyká doživotí

Při násilnostech, které v roce 2010 zachvátily jižní Kyrgyzstán, zahynulo přes 450 lidí. Většina z nich byli etničtí Uzbekové. Desítky a možná stovky tisíc lidí uprchly při etnických střetech ze svých domovů. Právě během těchto krvavých násilností byl Askarov zatčen.

Askarov od začátku trval na své nevině a soudní proces v roce 2010 označoval za politicky motivovaný. Za politického vězně ho považují mnohé mezinárodní organizace hájící lidská práva.

Výbor pro lidská práva OSN v dubnu 2016 vyzval k propuštění novináře a upozornil, že byl svévolně zadržován, mučen a že mu bylo upřeno právo na spravedlivý proces. V červenci pak kyrgyzský nejvyšší soud vyhověl novinářově žádosti o nový proces. V lednu 2017 ale následovalo potvrzení doživotního trestu.

Rozsudek byl nyní znovu zkoumán kvůli změnám v legislativě, ale soudce se rozhodl ponechat verdikt nezměněný.

Před uvězněním v roce 2010 Askarov více než deset let dokumentoval případy porušování lidských práv kyrgyzskou policií a vězeňskou správou v rodném městě u hranic s Uzbekistánem.

