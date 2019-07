Bomba roztrhala autobus v Afghánistánu, 34 mrtvých včetně žen a dětí

K explozi došlo kolem 06:00 místního času (03:30 SELČ) v západoafghánské provincii Faráh. Podle místní policie bilance obětí pravděpodobně poroste, protože při atentátu utrpělo dalších 17 lidí zranění a většina je v kritickém stavu.

in the result of an explosion on Bus-404 in the Ab-Khurma village of Balabalok district of #Farah ( Kandahar-Herat highway), more then 50 passengers got killed and injured.

This is the actual meaning and aim of #Alfath operation. #Taliban always target civilian for Alfath ops. pic.twitter.com/ukYDFJABct