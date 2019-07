Horečka dengue kosí Bangladéšany: Epidemie je nejhorší v historii země, lidé panikaří

V nemocnicích po celé zemi je zhruba 4400 pacientů, což značně zatěžuje místní zdravotní systém, informovala dnes agentura AP.

Přelidněné hlavní město Dháka je epicentrem nákazy, kterou se tu nedaří dostat pod kontrolu. To vyvolává mezi místními obyvateli vlnu kritiky i paniky.

For the past few weeks, #RedCross #RedCrescent teams in #AsiaPacific have been responding to #floods #drought #dengue and an #earthquake: pic.twitter.com/dQBrotiTm0