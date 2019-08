KLDR zase odpálila nové střely KN-23, jihokorejská armáda je v pohotovosti

Pchjongjang minulý a tento týden dvakrát vystřelil balistické rakety, které po několika stovkách kilometrů skončily v moři. Ve čtvrtek dva nejmenovaní američtí činitelé řekli Reuters, že KLDR provedla další podobný odpal. Kolik při něm použila raket, neuvedli.

Podle jihokorejských armádních představitelů citovaných agenturami byly rakety odpáleny v pátek nad ránem (čtvrtek večer SELČ) z východního pobřeží Severní Koreje. Šlo prý o dvě střely které zamířily do vzduchu necelou půlhodinu po sobě.

"Monitorujeme situaci pro případ dalších odpalů a zůstáváme ve stavu pohotovosti," řekl agentuře Jonhap člen vedení jihokorejské armády.

Podle vyjádření Tokia nedopadly střely do japonských teritoriálních vod ani neohrozily japonské území.

Rakety označované KN-23, které severokorejská armáda pravděpodobně při současných odpalech testuje, jsou podle expertů navrženy tak, aby byly schopny během letu manévrovat a uniknout zasažení obrannými raketovými systémy. Vojenští znalci tvrdí, že jde o nový typ raket s vlastnostmi, jaké má ruský systém Iskander.

First images of #NorthKorea’s new unidentified MLRS disseminated via KCTV slideshow (no KCNA images) this time. Screenshots below.



Note the extensive efforts to conceal the launcher. pic.twitter.com/uwUXoua8D8