Exploze městem otřásly v den, kdy hostí jednání ministrů zahraničí zemí jihovýchodní Asie a šéfů americké a ruské diplomacie.

Mluvčí policie agentuře Reuters řekl, že tři bomby explodovaly u vládního komplexu Čeng Vattana a další neexplodovala. Dva výbuchy otřásly částí Čong Nonsi. "Bomby v těchto dvou oblastech byla improvizovaná výbušná zařízení spuštěná časovačem," řekl zástupce policie. Nálož pak explodovala v oblasti Suan Luang.

