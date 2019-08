Indická vláda ruší zvláštní status pro Kašmír. Vzbouří se muslimové?

Indický ministr vnitra Amit Šáh dnes v parlamentu prohlásil, že zrušena bude platnost článku 370 indické ústavy, na jehož základě má stát Džammú a Kašmír vlastní základní zákon, svou vlajku a také nezávislost ve všech sférách s výjimkou zahraniční politiky, obrany a komunikací.

Ministr Šáh uvedl, že o vládním opatření budou poslanci indického parlamentu diskutovat, hlasovat o něm ale podle zpravodajského serveru BBC News nebudou. Po podpisu prezidentem vejde zákon v platnost, prohlásil podle BBC Šáh.

#India shuts down even Landline phone service in #Kashmir.



Imagine a place with no landlines, no internet, no WiFi, Curfew, roads blocked, food supply cut off, hospitals out of reach, medical stores closed, infants without milk.



No More Decency.



FUCK YOU MODI.