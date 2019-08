Odsun vojáků USA z Afghánistánu? Tálibán oznámil průlom v jednání

"Podařilo se dosáhnout mimořádného pokroku," uvedl mluvčí politického úřadu Tálibánu v Kataru Suhajl Šahín, kterého citovala agentura Reuters.

Při pokračujících jednání v katarském Dauhá byla vyřešena také otázka záruk Tálibánu, že přeruší vazby na extremistické skupiny. Pokrok v jednání dnes ve zprávě na twitteru potvrdil také hlavní americký vyjednávač Zalmay Khalilzad.

Technické týmy obou stran budou i dnes v Dauhá pokračovat v rozhovorech. Úkolem Khalilzada je najít mírové řešení téměř 18 let trvající války v Afghánistánu. Mezi další zásadní otázky, které se na rozhovorech řeší, patří rozhovory Tálibánu s afghánskou vládou a trvalé příměří. Tálibán ale přímé rozhovory s vládou v Kábulu odmítá.

No matter what #Taliban say bcz thy r hypocrite and lie but their actions speaks louder than words. They kill and destroy afghans and Afghanistan. pic.twitter.com/IIqfxqWmMt