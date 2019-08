Očekávalo se, že zrušení speciálního statusu vyvolá všeobecné protesty, ale zatím nejsou k dispozici informace o tom, jak lidé na zprávu reagovali, napsal zpravodajský server BBC News.

O odvolání speciálního statusu nyní diskutuje dolní komora indického parlamentu, které byl zároveň předložen návrh zákona o rozdělení Džammú a Kašmíru na dvě části: oddělit by se měla převážně buddhistická oblast Ladákh. Návrh tohoto zákona už v pondělí schválila horní komora parlamentu a očekává se, že postoj dolní komory bude stejný.

Invoke phoney terror threat.

Deploy tens of thousands of more troops.

Shutdown internet and telecommunications.

Declare curfew.

Deploy more troops and their family members.

Turn outposts into settlements.

Turn settlements into mini-cities.

Occupy.

Colonize.

Cleanse.#Kashmir