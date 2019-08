Badžva se tak podle agentury Reuters vyjádřil poté, co indická vláda v pondělí oznámila, že se rozhodla zrušit zvláštní autonomní status převážně muslimy obývaného severoindického státu Džammú a Kašmír. Pákistánský premiér Imran Chán v parlamentu prohlásil, že jeho vláda je připravena řešit věc v Radě bezpečnosti OSN.

OSN v souvislosti s vývojem v Kašmíru vyzvala k umírněnosti. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že vývoj v Kašmíru podrobně sleduje, a vyjádřilo obavy nad zprávami o zadržení některých kašmírských politiků. V domácím vězení je například bývalá premiérka státu Džammú a Kašmír Mehbúba Muftíová a expremiér státu Umar Abdulláh.

"Jsme znepokojeni zprávami o zadržování a vyzýváme k respektování osobních práv a k diskusi s lidmi z území, kterých se změny týkají," uvedla mluvčí americké diplomacie Morgan Ortagusová v prohlášení. "Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby udržely mír a stabilitu podél linie kontroly," dodala s poukazem na hranici Indie a Pákistánu.

Chán prohlásil, že jeho vláda zvažuje, že se obrátí na RB OSN. "Budeme proti tomu bojovat na jakémkoli fóru. Přemýšlíme, jak to předat Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN...Radě bezpečnosti OSN," prohlásil Chán před poslanci obou parlamentních komor.

Vládní Indickou lidovou stranu (BJP) indického premiéra Naréndry Módího obvinil z provozování rasistické politiky. "Ideologie BJP je rasistická a v Kašmíru se podle toho zachovali, porušili ústavu, rozhodnutí nejvyššího soudu i rezoluce OSN," řekl Chán.

Obvinil BJP, že její členové nepovažují občany Kašmíru za sobě rovné. "Pokusí se je zničit," tvrdil Chán. Podle něj to povede k masakrům, z nichž budou obviněni Pákistánci. Indie se podle premiéra snaží změnit demografické poměry v Kašmíru.

