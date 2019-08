Filipíny vyhlásily celonárodní epidemii horečky dengue, stovky mrtvých

Počet případů nákazy je o 98 procent vyšší než za stejné období loňského roku, informovala agentura AP.

Virus dengue přenášejí komáři. Tato tropická horečka se projevuje vysokou teplotou, bolestmi kloubů a nevolností; krvácivá forma může být smrtelná. Ročně jí onemocní na celém světě až 400 milionů lidí.

Nárůst počtu případů dengue letos podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlásí i další země jihovýchodní Asie.

Main #dengue symptom is high fever (40°C/104°F) accompanied by 2 of the following symptoms:

-severe headache

-pain behind the eyes

-muscle and joint pains

-nausea

-vomiting

-swollen glands

-rash

