Z Kašmíru je země duchů, indičtí vojáci hlídkují ve vylidněných ulicích

Miliónový Šrínagar nyní vypadá jako město duchů - ozbrojení vojáci stojící na rozích ulic a před zátarasy z ostnatého státu jsou obvykle jediní lidé, které je na ulicích vidět. Informací z tohoto himálajského státu je jen velmi málo; společně s vyhlášením zákazu vycházení bylo odpojeno telefonní spojení a internet.

Navzdory odříznutí Šrínagaru od okolního světa se v úterý objevily informace o sporadických protestech. Nejmenovaný zdroj z městské nemocnice agentuře AFP sdělil, že tu bylo hospitalizováno nejméně šest lidí se střelnými a dalšími zraněními.

#Kashmir has been home and will always continue to be. With #Article370 scrapped the mood has undeniably changed. Please don’t spread rumours they are meant to only create panic and division. All is calm here in the valley amidst the crackdown. #kashmir #Article370 pic.twitter.com/lCJbf8EZfw