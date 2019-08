Atambajev, který stál v čele této chudé středoasijské země v letech 2011 až 2017, byl nedávno zbaven imunity. Je podezřelý z korupce a podvodů. Zvláštní parlamentní komise podle médií zjistila, že exprezident rozhodl o vydávání zbraní ruským zločineckým skupinám, v rozporu se zákonem omilostnil v zemi známého zločince, podílel se na pozemkových machinacích, pronásledoval opozici a kryl případy defraudací a korupce.

Situace v místě incidentu je nepřehledná a zprávy si protiřečí. Podle některých zdrojů byl Atambajev v policejním doprovodu vrtulníkem přepraven na neznámé místo. Jeho stoupenci, kteří brání exprezidentův dům, zprávy o zatčení popírají a tvrdí, že se v domě zabarikádovali a připravují se na další policejní útok.

#niet_in_journaal Raid to arrest #Kyrgyzstan's ex president on #corruption charges fails https://t.co/Cpbvi7VrHB via @MailOnline