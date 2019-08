Vláda premiéra Naréndry Módího se v pondělí rozhodla této oblasti odebrat zvláštní autonomní status, dnes by měl premiér pronést k národu projev týkající se Džammú a Kašmíru, uvedla dnes agentura AP.

Nečekaný tah indické vlády zvýšil napětí se sousedním Pákistánem, který dnes oznámil, že zastaví provoz vlaků na trase mezi indickou metropolí Dillí a pákistánským Láhaurem, a zakázal promítání všech indických filmů v pákistánských kinech. Ministr zahraničí Šáh Mahmúd Kureší v Islámábádu uvedl, že Pákistán nemá v úmyslu řešit situaci v Kašmíru vojensky, ale vyhrazuje si právo reagovat na jakoukoli indickou agresi.

Images from a locked down #Kashmir. "Log Sahme Huay Hain," said one resident to explain that #Article370 gone is still being absorbed, understood-its still sinking in. Most believe that the real test will come only after Eid when the curfew is lifted & phones opened pic.twitter.com/i0KtzDO1w7