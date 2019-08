Supertajfun Lekima se řítí na Čínu, vyhlášen nejvyšší stupeň výstrahy

Čínský národní meteorologický ústav označil tajfun za nejsilnější od roku 2014. Pevninskou Čínu podle předpovědi zasáhne v noci na sobotu a následně se bude přesouvat na sever. V regionu kolem delty řeky Jang-c’-ťiang, kde se nachází i Šanghaj, úřady varovaly před velmi silnými poryvy větru.

Impressive up close and personal shot of the eye of Typhoon #Lekima. Note there is a line in the cloud shield that has been commonly alluded to as a "cloud cliff", though researchers have not been able to understand why they form near the eye of strong tropical cyclones. pic.twitter.com/if3Ay3Jvx0