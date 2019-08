"Lidem bude umožněno zúčastnit se modliteb v mešitách v místě jejich bydliště ve většině Šrínagaru," uvedl policejní ředitel. Uvolnění však bude jen dočasné a policie neuvedla, jak dlouho bude trvat.

Zákaz vycházení v Džammú a Kašmíru platí od pondělí, zavřeny jsou školy, obchody a dokonce i nemocnice. Bezpečnostní složky rovněž téměř úplně přerušily veškeré komunikační kanály, v oblasti nefunguje internet.

These images from @BBCWorld are the first to emerge from Kashmir since India put the occupied territory under curfew.



Indian soldiers have already killed 1 protester and arrested more than 100. pic.twitter.com/0HPONphm8i