Agentura Reuters zároveň informovala, že v pátek v neklidném indickém regionu proti kroku vlády demonstrovalo nejméně 10.000 lidí.

Pákistánský ministr zahraničí dnes v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Wangem I a s dalšími vládními činiteli. Po návratu do vlasti Indii obvinil, že její kroky ohledně Kašmíru směřují ke "genocidě". Pákistán podle Kurešího s podporou Číny předloží na toto téma usnesení v Rada bezpečnosti OSN.

Protests in Srinagar, IOK after Friday prayers where thousands marched only to be met with heavy police firing. Another blatant reminder of India’s continued disregard for sanctity of life. Let the voices of #Kashmir be heard loud and clear. Let them have peace. https://t.co/ODgKCQnBHp