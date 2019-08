Podle jihokorejské armády KLDR v sobotu odpálila dvě rakety krátkého doletu jako reakci na společné vojenské cvičení Washingtonu a Soulu. Jeho ukončením Pchjongjang podmínil začátek dalších mezikorejských rozhovorů, uvedla agentura Reuters.

A possible signature indicating a developmental test (vs. an operational launch). Might just be KN23 or the new MLRS again though.